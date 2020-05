Im Fernsehen: Mini – die Wunderkiste von der Insel

Der klassische Mini gilt als ein bedeutender meilenstein in der Automobilgeschichte. Unter dem Titel „Der Mini – die Wunderkiste von der Insel“ widmet das SWR Fernsehen der wegweisenden Konstruktion am Pfingstsonntag (31.5.) ab 17.15 Uhr eine 45-minütige Dokumentation.

Neben der Entstehungsgeschcihte in den 1950er-Jahren wird natürlich auch an die Rennsportkarriere des kleinen Autos erinnert, der mehrfach die legendäre Rallye Monte Carlo gewann. Die finnische Rallye-Legende Rauno Aaltonen kommt in dem Film von Thorsten Link ebenso zu Wort wie Menschen, die Minis sammeln oder spektakulär umbauen. Der Film zeigt Eindrücke vom größten Mini-Treffen der Welt und schaut Restauratoren bei ihrer Arbeit über die Schulter.



Zu sehen ist der Film auch in der Mediathek und auf Youtube. (ampnet/jri)