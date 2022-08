Im Fernsehen: „Elon Musk – der Tech-Titan“

Für die einen ist er ein Visionär, für die anderen ein ebenso umtriebiger wie undurchschaubarer und unberechenbarer Unternehmer: Elon Musk. Dem Tesla-Chef widmet sich nun eine Dokumentation des SWR, die die ARD am 31. August um 23 Uhr im Ersten Programm ausstrahlt. Der Film „Elon Musk – der Tech-Titan“ lässt alte Wegbegleiter und ehemalige Angestellte zu Wort kommen. Sie erklären, was den 51-Jährigen antreibt und welche Mittel er einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Der Film ist ab 29. August auch in der ARD-Mediathek abrufbar. (aum)