Zweite Staffel: Was steckt hinter FCA?

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) startet eine zweite Staffel seiner Dokumentationsreihe „FCA What’s Behind“ (= Was steckt hinter FCA?). Mit den Kurzfilmen auf Youtube gibt der Automobilkonzern in seine Historie und in aktuelle Entwicklungen. Die erste Folge der zweiten Staffel widmet sich der Entwicklungsgeschichte des Motors. Der Kurzfilm zeigt außerdem, wie sich die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von FCA ganz aktuell auf Technologielösungen für die Zukunft richten. (ampnet/jri)