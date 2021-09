Opel setzt den Astra in Szene

Mit einer Social-Media-Kampagne setzt Opel den neuen Astra in Szene. Als Kommunikationsfarbe setzen die Rüsselsheimer auf ein leuchtendes Gelb. Die Zuschauer blicken in einem Youtube-Video aus schnell wechselnden Drohnenperspektiven auf das neue Kompaktmodell. Für die Fahraufnahmen auf einem eigens abgesperrten Gelände saßen echte Profis am Lenkrad. Drei Dokumentar-Videos, die die Fahrzeugentwicklung vom ersten Federstrich bis zum fertigen Serienmodell nachzeichnen, werden die Kampagne in den nächsten Wochen ergänzen. (aum)