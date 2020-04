Hybride von Toyota sparen über 120 Millionen Tonnen CO2 ein

Toyota hat in diesen Tagen weltweit insgesamt mehr als 15 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft. Angefangen hatte es 1997 mit dem Prius, der aktuell in der vierten Generation unterwegs ist. Weltweit sind mittlerweile 44 Modelle von Toyota und Lexus mit Hybridantrieb erhältlich. Der japanische Automobilkonzern rechnet vor, dass seine Hybridautos in den vergangenen 23 Jahren mehr als 120 Millionen Tonnen CO2 eingespart hätten.

In Europa haben sich bislang 2,8 Millionen Käufer für die Kombination aus Benzin- und Elektromotor entschieden. Jeder zweite Kunde (52 Prozent) wählt ein Hybridmodell, in Westeuropa liegt der Anteil bei 63 Prozent.



Bis 2025 will Toyota insgesamt 40 neue oder überarbeitete elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt bringen – darunter mindestens zehn reine Elektroautos. Die fehlen trotz der Hybrid-Vorreiterrolle derzeit noch im Modellprogramm. (ampnet/jri)