Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Jetzt erst recht. Wir haben uns dazu entschlossen, in den Corona-Krise voll aufs Gas zu steigen mit möglichst vielen exklusiven Themen. Das Ergebnis in der vergangenen Woche: 258.744 Textdateien wurden abgerufen oder heruntergeladen, außerdem gab es 187.380 Downloads von Fotos und Videos.

Das waren die Top Ten bei den Texten:



1. Fahrbericht Kia Telluride: Das Welt-Auto des Jahres ist ein konventionelles SUV

2. Der Tiguan fährt allen anderen im Konzern davon

3. Das Fahrrad etabliert sich in der Krise

4. Fahrvorstellung Mercedes-Benz GLA 250: Perfektion im Kompaktformat

5. 50 Jahre Toyota in Deutschland (1): Mit einem Corolla fing alles an

6. „Hitlerjunge Salomon“ feiert seinen 95. Geburtstag

7. Mit dem Unicat Individual MD56c 6x6 zwei Wochen autark

8. Tropos bringt die Automobilproduktion zurück ins Ruhrgebiet

9. Fahrbericht DS3 Crossback E-Tense: Völlig unter Strom

10. Fahrbericht Audi RS Q3: 280 km/h im Elterntaxi



187.380 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt den schweren Exoten Unicat Individual MD56c auf MAN TGS 6x6. Bei den Videos lag das Footage vom Audi A3 Sportback vorn. (ampnet/Sm)