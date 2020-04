Volkswagen kurbelt Handel wieder an

Die Marke Volkswagen hat ein Online-Training für den deutschen Handel gestartet, um den Wiederanlauf des Geschäfts zu fördern. Etwa 70 Prozent der Autohäuser sind wieder geöffnet. Neben Checklisten zur Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen und neuer Service-Angebote erhalten Händler auch Tipps zur optimalen Nutzung digitaler Werkzeuge und Ideen für ihre Social-Media-Kanäle. Kunden erhalten vergünstigte Angebote.

Das Ziel aller Maßnahmen ist es, den Händlern einen einfachen Wiedereinstieg in den Geschäftsalltag zu ermöglichen. Viele der vorgestellten Ideen stammen aus den Autohäusern des Händlernetzes selbst und sind in den vergangenen Wochen entstanden. In übersichtlichen Checklisten, Videos und Audiodateien erhalten Händler Antworten auf dringende Fragen rund um die Betreuung der Kunden, virtuelle Fahrzeugpräsentationen, Hinweisen zu Probefahrten, kontaktlosem Hol- und Bringservice oder der Fahrzeugübergabe. Zusätzlich empfiehlt Volkswagen seinen Händlern verschiedene Desinfektions- und Pflegeprodukte, die den Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter im Autohaus und für die Kundinnen und Kunden erhöhen.



In enger Abstimmung mit dem Händlerverband bietet Volkswagen zudem besondere Konditionen bei Leasing und Finanzierung, um den Absatz von Neuwagen und jungen Gebrauchtwagen zu fördern. Zusätzlich werden die Raten kostenlos abgesichert. (ampnet/deg)