Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mit 269.359 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten zieht die Nachfrage nach der Osterpause bei den Texten wieder an. Bei den Foto- und Video-Downloads fällt die starke Zunahme bei den Videos auf. Die Feiertage und das Homeoffice zeigen Wirkung.

Bei den Texten waren dies die Top Ten seit Ostermontag:



1. Missglückte Modellnamen: Wer will schon solche Autos fahren?

2. Kommentar im Corona-Frust: Endstation der Visionen

3. Reisemobil-Tourismus: Bald wieder hinaus aufs Land?

4. Fahrbericht Volkswagen Touareg V6 TDI: Das Prachtstück

5. Carrera und Co.: Mit Vollgas durchs Wohnzimmer

6. Praxistest La Strada Regent S: Eine Klasse für sich

7. Autohandel liegt brach: Viele fürchten den Corona-Tod

8. Im Rückspiegel: Formel-1-Feeling direkt aus Köln

9. Mit aufgestockter Elektroprämie den Handel beleben

10. Fahrvorstellung Opel Corsa-e: Den Blitz im Logo ernst genommen



141.298 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag Toyota mit dem Concept Car MR2 Street Affair vorn, bei den Videos die Luxus-Tochter Lexus mit einem Stück zum elektronischen Rückspiegel. (ampnet/Sm)