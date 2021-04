Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 860.000 Texte, Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Die größte Automesse der Welt findet zur Zeit in Shanghai statt, was auch bei unseren Nachrichten zu erkennen ist, nicht nur an den Spitzmarken von drei Texten, sondern auch an den anderen Neuheiten. Der größte und dazu auch noch stark expandierende Automobilmarkt bestimmt die Szene.

Von den 341.166 in der vergangenen Woche abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Vorstellung Mercedes EQS: Das Imperium summt zurück

2. Auto Shanghai 2021: Geely kommt mit der neuen Marke Zeekr

3. Seat peppt Ibiza und Arona auf

4. Im Rückspiegel: Opel startet in seine erfolgreichste Tourenwagensaison

5. Auto Shanghai 2021: Geely setzt auf die Macht des Stroms

6. Vorstellung Audi Q4 e-Tron: Einstieg in die Ingolstädter Elektro-Klasse

7. Der Volkswagen ID 4 ist das Weltauto des Jahres 2021

8. Fahrbericht Harley-Davidson Pan America 1250: Willkommen im Club

9. Verkehrssicherheit: Mit Assistenten auf dem Holzweg?

10. Auto Shanghai 2021: Der ID Nummer drei heißt 6



519.953 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Video der Woche zeigt die Weltpremiere des neuen Audi Q4 e-Tron. Bei den Fotos erreichte eines vom Zeekr, erstes Modell einer neuen Geely-Marke mit Volvo-Technik, den Platz 1. (ampnet/de)