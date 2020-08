Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 450.000 Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgefragt. Das ist für eine Ferienwoche ein beachtliches Maß, zumal die vergangenen sieben Tage mehr Rückblick als üblich gezeigt haben.

Bei den 213.187 Texten, die abgerufen oder heruntergeladen wurden, waren dies die Top Ten der Woche:



1. Mitfahrt Mercedes-Benz S-Klasse: Die neue Messlatte

2. Fahrvorstellung Toyota Yaris Hybrid: Schluss mit niedlich

3. Historie und Histörchen (88): Der Ford Bronco gehört zu Amerika

4. Historie und Histörchen (89): Der andere Volkswagen

5. Vor 30 Jahren: Citroën schickt den 2CV in Rente

6. Mercedes und die Formel 1: Und ewig grüßt das Murmeltier

7. Fahrbericht Zero SR/S: Schön festhalten

8. Das Ari 345 kommt auf drei Rädern mit Pritsche oder Koffer

9. Die Autoindustrie profitiert vom Corona-Virus

10. Kommentar: Voll auf Linie



244.724 Fotos und Videos wurden von unseren Abnehmern in der vergangenen Woche bei unserem Server heruntergeladen. Bei den Videos landete das vom Ford Bronco ganz vorn, bei den Fotos eines der noch leicht getarnten Mercedes-Benz S-Klasse. (ampnet/Sm)