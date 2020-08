Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

In der vorletzten Woche zeigten wir uns vorsichtig zuversichtlich, mal wieder die Grenze von 500.000 Abrufen übertreffen zu können. In der zurückliegenden kratzen wir mit mehr als 570.000 Abrufen und Downloads schon an den 600.000. Vielleicht kein Ausreißer nach oben? Wir werden sehen.

232.307 Texte wurden in den vergangenen sieben Tagen abgerufen oder heruntergeladen. Das waren die Top Ten:



1. Kommentar: Die DUH blamiert sich mit dem Mercedes-Benz GLS

2. Drei Hyundai Kona Elektro knacken die 1000-Kilometer-Marke

3. Fahrbericht: VW Golf 1.5 e-TSI: Role Model mit Zicken

4. Das Auto wächst mit unseren Erwartungen

5. Der optimale Reifen fürs Elektroauto

6. Lexus: Auf ganzer Linie elektrifiziert

7. Peugeot: PSE statt GTI

8. Richard David Precht und der „Algorithmus des Todes“

9. Zwei Sondereditionen des Ford GT

10. Fahrbericht Mazda 3 Fastback: Der „schnelle Rücken“ ist ein langer



344.694 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag die Rekordfahrt des Porsche Panamera durch die Grüne Hölle vorn, bei den Fotos die beiden Modelle der 007-Serie von Aston Martin. (ampnet/Sm)