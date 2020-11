Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

770.440 Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Viele davon vervielfachen sich in erstaunlichem Maße in deutschsprachigen Print- und Internetmedien.

Von den 254.245 Texten der vergangenen sieben Tage waren dies die Top Ten:



1. VDA fordert von Kommunen Ausbaupläne für Ladesäulen

2. Fahrvorstellung Toyota GR Yaris: David jagt Goliath

3. Mit den Piccolos durch die Grüne Hölle

4. Elektromobilität: Bald wird es eng an den Ladesäulen

5. Auto der Woche: Mini Moke – Der Kleine ist nicht klein zu kriegen

6. Porsche zeigt bislang geheime Studien und Konzeptfahrzeuge

7. Der Honda spendiert dem SH 300i mehr Hubraum

8. Der Ferrari SF 90 öffnet sich

9. Elektromobilität: Der Handel auf neuen Wegen

10. Die Schönen sind begehrter denn je



516.195 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos war das von Brigitte Bardot im Mini Moke auf Platz 1, bei den Videos das vom Toyota GR Yaris. (ampnet/Sm)