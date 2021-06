Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

929.960 Text, Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen abgerufen oder heruntergeladen – wieder einmal mehr als in der Woche davor. Wenn jetzt erst einmal des neue Portal "e-Medienportal.net" voll eingeschlagen ist, werden wir noch mehr Freude an den Zahlen haben.

Von den insgesamt 414.216 Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. Sebastian Kurz: Der Verbrenner bleibt

2. Interview Frank Überall: „Mit diesem Wechsel schießt man sich ins

eigene Knie“

3. Glosse: Hauptsache lustig

4. VW-Reisemobile: Standards und Exoten bei der Bulli-Parade

5. „Heute gehen wir einen Riesenschritt in Richtung klimafreundliche

Mobilität“

6. Praxistest Audi S3 Limousine: Zwischen Heißsporn und Hausfreund

7. Fahrbericht Audi Q4 e-Tron: Edel und erschwinglich

8. Tipps zur Kinderbeförderung mit Lastenfahrrädern

9. Scheuer: Luftqualität verbessert sich deutlich

10. Hyundais Elektroplattform bietet großen Spielraum



Bei den 518.744 Foto- oder Videodateien, die unser Server in der vergangenen Woche als Downloads auslieferte, war bei den Fotos das vom McLaren mit Windschutzscheibe am erfolgreichsten, bei den Videos eine von Jeep Wrangler 4xe. (ampnet/Sm)