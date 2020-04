Tanner Foust stellt Volkswagen R dar

Tanner Foust (46) übernimmt als Markenbotschafter bei Volkswagen R. Der US-amerikanische Rennfahrer, Stuntman und Moderator ist vierfacher Rallyecross-Champion - zuletzt fuhr er im VW Beetle R 2019 den Gesamtsieg ein. Tanner Foust wird Volkswagen-R-Modelle abstimmen und abnehmen und die Marke in der Öffentlichkeit vertreten.

Foust wirkte neben seinen Einsätzen als Stuntfahrer in der Bourne-Trilogie auch in weiteren Hollywood-Produktionen mit: In Iron Man 2, Need for Speed und der beliebten Fast-&-Furious-Reihe. Von 2010 bis 2016 führte er das Publikum durch die US-Version des TV-Magazins „Top Gear“.



Foust wuchs in einer amerikanischen Navy-Familie auf und entdeckte das Rallyefahren für sich. Nach seiner Zeit in Europa zog er in die USA, um im Bundesstaat Colorado Biologie zu studieren. Um sich Fahrzeiten in Motorsport-Fahrzeugen zu sichern, jobbte er als Mechaniker oder Fahrtrainer – bis er nach Abschluss des Studiums und nach einer Zeit als Amateur-Rennfahrer 2003 den Sprung ins Profilager schaffte. Heute lebt Tanner Foust in Kalifornien. (ampnet/deg)