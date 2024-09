Citroën will jünger werden

Citroën will sich in Deutschland neu positionieren. Mit einem aufgefrischten Modellprogramm, das in Ausrichtung und Preisgestaltung individuelle Mobilität für viele zugänglich machen soll, sowie durch gezieltes Event-Sponsoring will die Marke mit dem Doppelwinkel eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Als neue Markenbotschafter wurden dazu die beiden deutschen Spitzen-Kitesurfer Linus Erdmann und Finn Flügel gewonnen, nachdem bereits im vergangenem Jahr Skateboard-Pionier und -Unternehmer Titus Dittmann als Werbepartner verpflichtet wurde.

Ebenfalls 2023 hat sich Citroën bei den HipHop.de-Awards, dem größten Musikpreis der Hip-Hop-Szene im deutschsprachigen Raum, als Sponsor engagiert. Zudem ist die Marke Kooperationspartner der „Baller League“. Die Indoor-Kleinfeldliga wurde unter anderem von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski gegründet und ist im Januar 2024 an den Start gegangen.



Auch beim Windsurf World Cup, der vom 27. September bis 6. Oktober auf Sylt stattfindet, engagiert sich Citroën als Sponsor und will Fahrzeuge prominent vor Ort präsentieren. Das größte Windsurf-Event der Welt, bei dem rund 200.000 Zuschauer erwartet werden, feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Mit der langfristig angelegten Partnerschaft will Citroën sein Engagement im Sport weiter ausbauen. Darüber hinaus platziert die Marke derzeit ihre Modelle vermehrt im Kino und in verschiedenen Vorabendserien. (aum)