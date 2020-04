BMW verzichtet auf Intermot und EICMA

Aufgrund der kaum absehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen verzichtet BMW in diesem Jahr auf die Teilnahme an den beiden Motorrad-Leitmessen Intermot in Köln im Oktober und EICMA in Mailand im November. Gegenwärtig sei die Planungsunsicherheit auch für alle an den Messeauftritten der Marke beteiligten Partner zu groß. BMW will seine Modellneuheiten im Herbst stattdessen über alternative Plattformen präsentieren. Dabei wird verstärkt auf eigene Formate und digitale Kommunikationswege gesetzt, teilte das Unternehmen mit. (ampnet/jri)