ADAC-Holding mit Chief Information Officer

Bernhard Bahne (51) trat heute sein Amt als neuer Chief Information Officer (CIO) beim ADAC an. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für die technische Gestaltung und Weiterentwicklung sämtlicher IT-Systeme der ADAC Gruppe sowie die Geschäftsführung der ADAC IT Service GmbH, eines Tochterunternehmens der ADAC SE. Bahne berichtet an Mahbod Asgari, der als Vorstand unter anderem Marketing, Strategie und IT Services der ADAC SE verantwortet.

Nach seinem Studium der Geoinformatik an der TU München war Bernhard Bahne zunächst 17 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Telefonica-Konzern tätig. In dieser Zeit hat er als Vice President den End-to-End-Betrieb aller IT- und Mobilfunkkernsysteme des Konzerns, die firmenweite Architekturtransformation und -konsolidierung sowie die dazugehörigen Service-Plattformen verantwortet. (ampnet/Sm)