Christopher Rux leitet die Presseabteilung von Citroën

Christopher Rux (35) übernimmt ab März die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Citroën in Deutschland. Er folgt auf Susanne Beyreuther, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Rux startete seine PR-Karriere 2009 bei der Daimler AG in der Mercedes-Benz-Kommunikation in Stuttgart. 2012 kam der gebürtige Berliner zu Opel nach Rüsselsheim, wo er nach Stationen in der internationalen Produktkommunikation zuletzt die Technologiekommunikation verantwortete. In seiner neuen Funktion berichtet Christopher Rux an Citroën-Geschäftsführer Wolfgang Schlimme sowie fachlich an Harald Hamprecht, Head of Groupe PSA Corporate Communications in Deutschland und Vice President Communications Opel/Vauxhall global. (ampnet/jri)