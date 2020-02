Kymco New People S jetzt auch mit 300 Kubik

Kymco bietet den New People S nun auch in einer Version mit 300 Kubikzentimeter Hubraum an, die über ein eigenständiges Fahrwerk und eine andere Karosserie verfügt. Der Ein-Zylinder-Motor leistet 27 PS (20 kW) und liefert 28 Newtonmeter Drehmoment bei 6500 Umdrehungen in der Minute. Das reicht für eine Spitzengeschwindigkeit von 125 km/h. Der 16-Zoll-Scooter verfügt serienmäßig über ein Topcase und Tagfahrlicht sowie über das Konnektivätssystem Noodoe. Damit lässt sich nicht nur navigieren, sondern können beispielsweise auch verpasste Anrufe oder eingehende Textnachrichten angezeigt werden.

Der Kymco New People S 300i wiegt fahrbereit 188 Kilogramm und kostet 5280 Euro plus Überführungskosten. Als Normverbrauch werden 3,6 Liter je 100 Kilometer angegeben. (ampnet/jri)