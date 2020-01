Genf 2020: Bei Aiways folgt U6 auf U5

Auf dem 90. Genfer Autosalon (5. - 15. März 2020) präsentiert der chinesische Autohersteller Aiways erstmals sein neues Autokonzept "U6 ion". Dabei handelt es sich um ein vollelektrisches Konzeptauto. Auf der internationalen Automesse will der chinesische Hersteller zudem Einzelheiten zum Geschäftsmodell des U5 vorstellen.

In Deutschland startet das batterielektrische SUV im April 2020 in den Markt. Im Rahmen des „Discovery“-Programms des Autosalons kann der U5 nach Registrierung am Messestand für zehn Minuten über eine Indoorstrecke pilotiert werden. (ampnet/blb)