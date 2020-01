Toyota wird zum Senkrechtstarter

Toyota arbeitet künftig mit Joby Aviation zusammen. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen entwickelt senkrecht startende Flugzeuge mit reinem Elektroantrieb (eVTOL – „electric Vertical Take-Off and Landing“), die einen schnellen, leisen und bezahlbaren Luftverkehr ermöglichen. Toyota sieht darin Potenzial für alternative Verkehrsmittel in der Stadt. Toyota investiert im Zuge der jüngsten Finanzierungsrunde 394 Millionen US-Dollar in Joby und bringt seine Herstellererfahrungen in die Produktion und Entwicklung ein.

Toyota-Vize Shigeki Tomoyama wird als Mitglied des Joby-Vorstands bei der strategischen Ausrichtung mitwirken. Die Zusammenarbeit soll städtischen On-Demand-Luftverkehr massentauglich machen. (ampnet/deg)