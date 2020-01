Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Die Weihnachtswoche (bis 3. Dezember) hat viele auf unsere Seite geführt: 248.530 Textdateien wurden abgerufen oder heruntergeladen. Bei den Foto- und Videodownloads kommen wir unserem Rekord näher.

Das waren die Top Ten:



1. Lada Deutschland schwenkt nach China um

2. Letzter Porsche 911 der Generation 991 läuft vom Band

3. Skoda feiert zwischen Herkunft und Zukunft

4. Im Rückspiegel: Ein „Experiment" verlieh Alfa Romeo neuen Schwung

5. Kommentar: Stimmungslage kontra Kaufentscheidung

6. Autofahrer können leichter auf 125er umsteigen

7. Renault Captur kommt zu Preisen ab 33.600 Euro an die Steckdose

8. Hyundai setzt zum nächsten Spurt an

9. Im Rückspiegel: Vor 15 Jahren kam Dacia

10. Das Fahrwerk der Zukunft: ZF wird Anbieter von Softwareprodukten



325.897 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines vom Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition, bei den Videos eines über den Nissan Micra N-Sport an der Spitze. (ampnet/Sm)