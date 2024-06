Porsche verdoppelt Dividende

Zufriedene Gesichter auf der virtuellen Hauptversammlung der Porsche AG. Vorstandschef Oliver Blume zieht vor den Aktionären Jahresbilanz für 2023 und erläuterte die aktuelle Strategie. Das Unternehmen sei „finanziell robust aufgestellt und auch in unsicheren Zeiten hochprofitabel“, so Oliver Blume im Rückblick. Aktuell präsentiere Porsche die größte Modelloffensive der Unternehmensgeschichte. „In den vergangenen Monaten haben wir in fünf Baureihen neue Modelle eingeführt. Damit verfügen wir ab diesem Jahr über die stärkste Produktpalette der Porsche-Historie“, so Blume.

Für das Geschäftsjahr 2023 schlugen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividenden-Auszahlung von rund 2,1 Milliarden Euro vor. Das entspricht knapp 41 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern und 2,30 Euro je Stammaktie sowie 2,31 Euro je Vorzugsaktie. Der Konzernumsatz lag 2023 bei 40,5 Milliarden Euro, ein Wachstum von 7,7 Prozent (Vorjahr: 37,6 Milliarden Euro). Das Ergebnis stieg um 7,6 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,8 Milliarden Euro). Die Umsatzrendite blieb stabil bei 18,0 Prozent. Der Netto-Cashflow Automobile betrug 4,0 Milliarden Euro (Vorjahr 3,9 Milliarden Euro). Bei den Auslieferungen an Kunden verzeichnete Porsche 2023 mit 320.221 Fahrzeugen einen Anstieg von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Auch im laufenden Jahr erfreue sich Porsche in fast allen Regionen einer regen Nachfrage. Allein der chinesische Markt reagiere auf exklusive Produkte sowohl bei Konsumgütern als auch bei Fahrzeugen zurzeit zurückhaltend. Für das Gesamtjahr werde dennoch die geplante Umsatzrendite in einer Bandbreite von 15 bis 17 Prozent bei einem angenommenen Konzernumsatz im Korridor von rund 40 bis 42 Milliarden Euro prognostiziert. (aum)