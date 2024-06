Wie einem Videospiel entsprungen

Der erste Eindruck täuscht nicht: Der Tesla Cybertruck könnte einem Videospiel entsprungen sein, teleportiert in die reale Welt. Er würde einem Protagonisten gut stehen, der Monstern und Angreifern entkommt, den Guten hilft und den Sieg erkämpfen soll. Oftmals in einer zertrümmerten Umgebung, rauchend und dekonstruiert, einer Post-Apokalypse, in der kein Platz für Ästehtik ist. Wir nehmen in einem der wohl polarisierendsten Fahrzeuge der vergangenen Jahrzehnte Platz. Doch mit Vorsicht, sonst gibt es Flecken auf der Außenhaut. (aum/sc)