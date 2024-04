Tesla auf Cyber-Tour

Probe fahren kann man in noch nicht, aber für ein persönliches Foto am Fahrzeug reicht es: Tesla präsentiert in den kommenden Wochen an ausgewählten Standorten auch in Deutschland den Cybertruck. Los geht es am Donnerstag. Dann macht „The Cyber Odyssey“ für drei Tage in Berlin Station. Es folgen Düsseldorf, München, Stuttgart, Hannover, Frankfurt und Hamburg. Dort werden auch spezielle Cybertruck-Artikel angeboten.

Der futuristisch gestaltete Elektro-Pick-up mit einer widerstandsfähigen Edelstahlkarosserie beschleunigt in der Performance-Ausführung in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Er verfügt serienmäßig über eine Luftfederung sowie eine Steer-by-Wire-Lenkung auch auf die Hinterachse. Auf der Ladefläche finden sich zwei 120-Volt-Steckdosen und ein 240-V-Anschluss. Strom kann auch ins Haus übertragen werden.



Der Tesla Cybertruck wird seit Ende vergangenen Jahres in den USA produziert und ist derzeit auch nur in Nordamerika erhältlich. Dort mussten alle bereits gebauten Fahrzeuge allerdings zurückgerufen werden, nachdem ein Besitzer von einem festgeklemmten Fahrpedal berichtet hatte. (aum)