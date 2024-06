Ineos startet Individualisierungsservice

Der Geländewagenhersteller Ineos hat einen Manufakturservice zur weiteren Individualisierung limitierter Editionen des Grenadier Station Wagon eingeführt. Unter dem Label „Arcane Works“ können Kunden die in Kleinserien produzierten und von Hand veredelten Sondermodelle des Geländewagens ganz nach ihren persönlichen Wünschen ausstatten lassen.

George Ratcliffe, Kaufmännischer Leiter von Ineos Automotive, erläutert: „Mit Arcane Works kann ein wirklich individueller Geländewagen erschaffen werden. Wir wissen, dass sich unsere Kunden einen derartigen Service wünschen. Durch die Fertigung in kleinen Stückzahlen können wir ein maßgeschneidertes Erlebnis bieten. Aus diesem Grund haben wir uns für die Bezeichnung Arcane entschieden, was auf Deutsch so viel wie ‚geheimnisvoll‘ oder ‚verborgen‘ bedeutet – denn diese Fahrzeuge werden so einzigartig sein, dass sie nur selten in freier Wildbahn zu sehen sein werden.“ (aum)