Ineos unterstützt Hilfsorganisationen

Ineos Automotive unterstützt zwei Hilfsorganisationen mit Spenden aus dem Verkauf von zwei optionalen Leiterrahmenfarben für den Grenadier. Statt in serienmäßigem Schwarz kann der Leiterrahmen auch mit einer Pulverbeschichtung in den Farben „Rhino Grey“ oder „HALO Red“ bestellt werden. Aus jedem Verkauf gehen 150 Euro an die jeweilige Organisation, die bei der Namensgebung der Farbe Pate stand.

„Rhino Grey“ würdigt die Unterstützung von Ineos Automotive für The Rhino Orphanage in Südafrika. Seit zehn Jahren nimmt die Tierschutzorganisation, denen Ineos auch einen Grenadier spendete, verwaiste und verletzte Nashornkälber in der Provinz Limpopo auf, pflegt sie und entlässt sie dann wieder in die Wildnis.



„The HALO Trust“ ist eine globale humanitäre Organisation für die Räumung von Landminen. Der Trust wurde 1988 gegründet und schult Männer und Frauen aus betroffenen Gebieten in der Beseitigung von Landminen und Sprengkörpern. (aum/av)