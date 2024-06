Stellantis hat die ersten 30.000 Autos geliefert

Im Rahmen einer Anfang des Jahres getroffenen Vereinbarung mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro hat Stellantis allein in Europa bereits rund 30.000 Fahrzeuge an Sixt ausgeliefert. Es handelt sich um über 50 verschiedene Modelle von neun Marken. Der Vertrag ermöglicht es Sixt, in den nächsten drei Jahren bis zu 250.000 Fahrzeuge für seine Vermietflotte in Europa und Nordamerika zu erwerben.

Kunden des Autovermieters haben inzwischen mehr als 300 Millionen Kilometer in Fahrzeugen von Stellantis zurückgelegt. Der Konzern hofft, dass sich positive Miererfahrungen mit den Fahrzeugen auch in Neuwagenkäufen niederschlägt. (aum)