Ducati Scrambler im Cafè-Racer-Stil und Mad-Max-Look

Ducati präsentiert auf der Bike Shed MotoShow 2024, die zurzeit in London stattfindet, zwei bemerkenswerte Konzept-Bikes, die das Centro Stile Ducati auf der technischen Basis der Scrambler der zweiten Generation gestaltet hat.

Das erste Konzept namens CR24I ist ein Motorrad im Café Racer-Stil als Weiterentwicklung der gleichnamigen Scrambler von 2017. Die Linie ist von den Bikes inspiriert, die in den 1960er-Jahren in britischen Lokalen zur Legende wurden, als sich die Enthusiasten gegenseitig herausforderten, eine Runde um den Block in der Zeit einer in der Jukebox gespielten Platte zu absolvieren.



Das Projekt betont die Vielseitigkeit der technischen Basis der Ducati Scrambler, die in dieser Interpretation durch eine 17-Zoll-Vorderradfelge mit Straßenreifen und dem sportlichen Lenkerstummel mit Spiegeln gekennzeichnet ist. Die schmale am Tank befestigte Verkleidung erinnert an Ikonen der Ducati-Geschichte, wie die Pantah oder die 750 SS. Die Sitzbank verwandelt sich dank der abnehmbaren Soziussitz-Abdeckung, die an die klassischen „Panettone“-Sättel der Sportmotorräder der 1970er-Jahre erinnert, in einen Einzelsitz. Und die Farbgebung wendet sich an die Liebhaber der Ikonographie der britischen Rocker aus den 1960er-Jahren.



Die RR24I wiederum bezieht ihre Inspiration aus den postapokalyptischen Kino-Sagas a la „Max Max“ & Co. Minimalistisch und funktional bis ins kleinste Detail, im starken Kontrast zu den harmonischen Linien des CR24I-Konzepts, ist diese Ducati Scrambler eine Rückkehr zu den Ursprüngen des Motorradbaus. Sie besteht aus zwei Rädern, einem Tank, einem Motor und einem Lenker, und keine überflüssigen Bauteile. Dabei werden die Aluminiumteile besonders betont. Auch die gut sichtbaren technischen und funktionellen Details verleihen diesem Konzept-Bike Authentizität.



Beim Tank werden die Abdeckungen durch einen Rahmen ersetzt, an dem ein Tankrucksack für das Nötigste befestigt werden kann, sei es für Kleidung oder für Werkzeug. Der für den Sozius reservierte Teil der Sitzbank ist abnehmbar, um Platz für einen Gepäckträger zu schaffen. Am Heck erinnert der Koffer auf der linken Seite an das Upcycling eines leeren Kanisters. Der hochgezogene Termignoni-Auspuff unterstreicht den Tracker-Look, der durch die Pirelli Scorpion Rally-Reifen auf der 18 Zoll großen Felge vorn und der 17 Zoll großen Felge hinten vervollständigt wird. (aum)