Ducati und Refrigi Wear legen Scrambler-Kollektion auf

Ducati und Refrigi Wear, eine 1954 in New York gegründete Bekleidungsmarke, haben eine lizenzierte Scrambler-Kollektion in limitierter Auflage entworfen. Sie umfasst eine Bomberjacke, eine winddichte Jacke mit Kapuze, ein Sweatshirt und zwei Rucksäcke. Es handelt sich um entsprechend gebrandete Unisex-Streetwear. Die dominierenden Farben sind Ockergelb oder Militärgrün in Kombination mit Schwarz. Erhältlich sind die „RefrigiWear x Scrambler Ducati“-Artikel ab Frühjahr bei Händlern beider Marken sowie im Onlineshop des Motorradherstellers. An einer zweiten Kollektion für die Herbst- und Wintersaison 2022 wird bereits gearbeitet. (aum)