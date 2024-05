Opel Rocks Electric für 79 Euro im Monat

Sie decken eine Nische ab: Leichtkraftfahrzeuge wie der Opel Rocks Electric mit einer Höchstgeschwindigkeit bieten bereits 15-Jährigen mit dem Führerschein AM wetterfeste Mobilität. Aktuell wird der Zweisitzer mit einem Einstiegspreis von 8340 Euro im Leasing ab 79 Euro im Monat angeboten. Die Sonderzahlung beträgt 750 Euro, die Laufzeit 36 Monate und die jährliche Fahrleistung bis zu 5000 Kilometer.

Der 2,41 Meter kurze Opel Rocks Electric hat eine Leistung von 6 kW (8,2 PS) und eine Normreichweite von bis 75 Kilometern. Die Fahrertür ist mit der Beifahrertür baugleich, öffnet nur anders herum (nach hinten). Eine auf der Mittelkonsole positionierte Smartphone-Halterung mit USB-Anschluss und Konnektivität über DAT-Dongle stellt die Vernetzung sicher und bietet unter anderem Zugriff auf die optionale „My Opel“-Service-App. In Kürze soll das Smartphone über den separat anbringbaren „Rocks Switch“ am Lenkrad auch via Bluoetooth verbunden werden können.



Kunden können bereits während des Bestellvorgangs direkt einen My-Opel-Account erstellen, der nützliche Funktionen und Informationen zur späteren täglichen Anwendung des Rocks Electric (wie zum Beispiel zum Ladestatus der Batterie) bereithält. Leasing oder Kauf können alternativ zum Händler vor Ort bei 14 Tagen Widerrufsrecht auch komplett online vorgenommen werden. (aum)