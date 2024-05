200 Meter Wimpel aus Stoff statt Plastik

Vor knapp einem Jahr entstand die Idee, nun wurde das Projekt gemeinsam mit dem örtlichen VHS-Bildungswerk umgesetzt: Bei Veranstaltungen in der Motorsport-Arena Oscherleben wird es in Zukunft auch bunte Wimpel aus Stoff statt aus Plastik geben. Alles hatte mit einem Aufruf bei Instagram begonnen. Menschen aus Menschen aus der Umgebung lieferten daraufhin ihre alte Bettlaken und Stoffe am Eingang der Rennstrecke in der Magdeburger Börde ab. Etwa 20 Teilnehmer der BvB-Reha und des Seniorenservices im Bildungswerk nähten daraus eine 200 Meter lange Wimpel-Kette. Sie wird erstmals beim „Fast Car Festival“ vom 14. bis 16. Juni in der Motorsport-Arena eingesetzt. (aum)