Jürgen Keller wird AVAG-Vorstand

Jürgen Keller wird zum Juli Vorstandsmitglied der Autohandelsgruppe AVAG und sich dort vor allem um den Dienstleistungsbereich kümmern. Das meldet der Branchendienst „Autohaus“. Der Posten wurde neu geschaffen.

Der studierte Wirtschaftsingenieur war bis Ende vergangenen Jahres Geschäftsführer von Hyundai in Deutschland und von 2014 bis 2019 in gleicher Funktion für Opel tätig, wo er von 2010 bis 2012 Vertriebschef war und danach das Auslandsgeschäft leitete. Die AVAG zählt zu den führenden Handelsgruppen in Europa. Das Familienunternehmen setzte im zurückliegenden Geschäftsjahr laut „Autohaus“ mit über 5000 Mitarbeitern rund 2,7 Milliarden Euro um und verkaufte über 100.000 Fahrzeuge. (aum)