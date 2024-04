Praxistest Audi A7 Sportback 50 TDI: Meister der Langstrecke

Reichweitenangst? Im Audi A7 Sportback 50 TDI kein Thema. Während sich Langstrecken mit Elektroautos nur mit sorgsamer Planung der Ladepunkte im halbwegs angemessenen Zeitfenster bewältigen lassen, fährt man mit dem coupéartig geschnittenen Viertürer einfach gut 900 Kilometer durch. Und das mit einem Dreilitermotor, der sich wie ein sanfter Riese aufs Zupacken versteht und 210 kW (286 PS) leistet, vor allem aber mit seiner bulligen Drehmomentspitze in Höhe von 620 Newtonmeter begeistert. Allein der Preis trübt die gute Laune.

Denn schon der Grundpreis von 72.300 Euro ist überaus stattlich. Wer ungezügelt die feineren Zutaten aus der Optionsliste wählt, wozu unter vielem anderen eine Allradlenkung und Luftfederung gehören, kommt mühelos auf die 104.380 Euro, die unser Testwagen kosten sollte.



Aber: der Fahrkomfort und die Agilität gewinnen hierdurch erheblich. Die zusätzliche Lenkung der Hinterräder verhindert Seitenneigungen in Kurven nahezu vollständig und stabilisiert die Karosserie ebenso zuverlässig bei schnellen Spurwechseln und hohem Tempo auf der Autobahn. Und die Luftfederung vertreibt die schlechte Laune, wenn so manche Straße im Hinterland eher Gemeinsamkeiten mit einem frisch gepflügten Rübenacker als mit einer asphaltierten Verbindungsstrecke hat. Sänftengleich schwebt der A7 förmlich über die Verwerfungen, Schlaglöcher quittiert er allenfalls mit kurzem Schulterzucken, ermüdungsfrei und entspannt lassen sich so lange Distanzen bewältigen.



Dazu glänzt der große Audi mit vorzüglicher Qualität, die Spaltmaße sind schmal und gleichmäßig, beim Materialmix und der Verarbeitung sind auch beim genauen Hinsehen keine Nachlässigkeiten zu entdecken. Das wäre angesichts der Preisgestaltung allerdings auch mehr als verwerflich. So aber bereitet der A7 lange Strecken eine ganze Menge Fahrspaß. (aum)