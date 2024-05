Gute Nacht im Multivan

Campingmodule machen aus einem Alltagsauto ein kleines Reisemobil. Volkswagen bietet alternativ zum voll ausgebauten California nun erstmals ein so genanntes „Gute Nacht“-Paket für den Multivan an. Die Grundvariante beinhaltet ein faltbares Klappbett, in Stautaschen untergebrachte Verdunklungsmöglichkeiten für die Scheiben (inkl. Panorama-Glasdach) und Lüftungsgitter für die vorderen Türfenster. Beim Komplett-Paket kommen noch zwei Klappstühle und ein klappbarer Campingtisch hinzu.

Das Bett – bestehend aus Lattenrost und Matratze mit einer Länge von 2,02 Metern und einer Breite von 1,21 Metern – lagert auf fest mit der Karosserie verbundenen Bolzen und nicht auf den Sitzen. So ist es möglich, es über den zusammengeklappten Sitze auszubreiten oder auch alle hinteren Sitze herauszunehmen, um Stauraum unter der Liegefläche zu schaffen.



Das Gute-Nacht-Paket ist für alle Ausstattungs- und Sitzvarianten des Multivan erhältlich. Die Grundversion kostet 2867,90 Euro, mit Tisch und Stühlen sind es 3355,80 Euro. (aum)