Lucid stärkt seine Präsenz in Deutschland

Lucid baut seine Präsenz in Deutschland mit neuen Studios aus. Damit will sich der US-amerikanische Hersteller bekannter machen und mehr potenziellen Kunden die Gelegenheit geben, seinen Elektro-Luxus-Liner Air zu erleben. Zugleich soll auch das Servicenangebot für Lucid-Kunden in ganz Europa ausgeweitet werden.

So plant Lucid in Deutschland die Eröffnung von drei weiteren Studios an prominenten Standorten in Hamburg, Frankfurt am Main und Stuttgart. Diese ergänzen die bestehenden, deutschen Studios in München und Düsseldorf sowie die europäischen Studios in Hilversum, Genf, Zürich und Oslo. An den Standorten sowie im Rahmen einer Lucid Air Tour Europe 2024 bietet Lucid deutschlandweit exklusive und ausgiebige Probefahrten, sodass interessierte Kunden das luxuriöse Elektrofahrzeug im Alltagsgebrauch testen können.



Als Teil seiner Customer Experience Strategie bietet Lucid außerdem ab sofort überall in Europa einen Wartungs-, Kunden- und Pannenservice vor Ort an. Das Serviceangebot ergänzt die regelmäßigen Over-the-Air-Updates (OTA), inklusive vorausschauender Analysen und präventiver Diagnosen – sofern die Kunden die Fahrzeugkonnektivität aktiviert haben. Im Laufe des Jahres sollen weitere Maßnahmen folgen. Dazu zählen neue Service Center, eine stetig wachsende Flotte mobiler Einsatzfahrzeuge, die Kunden im Ernstfall – in der Garage oder unterwegs – mit technischem Know-How unterstützen sowie eine verbesserte Pannenhilfe, die nun auf 15 Märkte in Europa ausgeweitet wird. (aum)