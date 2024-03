Lucid ernennt Alexander Lutz zum europäischen Geschäftsführer

Der US-Elektroautohersteller Lucid hat Alexander Lutz zum neuen Managing Director Europe ernannt. In dieser Funktion führe er das Unternehmen „in eine Ära des Wachstums und der kontinuierlichen Innovation“. Der Manager kommt von Polestar, wo er mehr als vier Jahre in verschiedenen Führungspositionen in Deutschland und Italien beschäftigt war, zuletzt als Geschäftsführer von Polestar Italien. Davor arbeitete Lutz für Maserati in Italien und Audi in den USA. Für Lucid wird er in dessen europäischen Zentrale in Amsterdam tätig sein. (aum)