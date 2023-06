Toyota stellt 300 Fahrzeuge für die Special Olympics World Games

Mit den Special Olympics World Games findet seit gestern und bis zum Ende kommender Woche das weltgrößte inklusive Sportereignis statt: Rund 7000 Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung sind in Berlin am Start. Als offizieller Mobilitätspartner unterstützt Toyota die Organisatoren der Weltspiele und stellt rund 300 Fahrzeuge, darunter auch Lexus-Modelle, für die Beförderung der Athleten, Trainer und Offiziellen zur Verfügung. Sie verkehren verkehrt unter anderem zwischen Unterkünften, Spiel- und Wettkampfstätten. Mit dabei sind unter ander der vollelektrische Toyota bZ4X und die Brennstoffzellenlimousine Mirai.

Die alle zwei Jahre stattfindenden Special Olympics World Games finden alle zwei Jahre statt. In Berlin treten Athleten aus 190 Nationen in 26 Disziplinen an. Neben der Fahrzeugflotte beteiligt sich Toyota auch mit Freiwilligen an den Special Olympics World Games: Allein aus der Deutschland-Zentrale in Köln sind 35 Mitarbeitet als Helfer für die Athleten im Einsatz.



Toyota ist langjähriger Partner der Special Olympics auf nationaler und internationaler Ebene: Seit 2015 unterstützt das Unternehmen die inklusive Sportbewegung. Toyota Motor Europe ist seit 2020 Partner von Special Olympics Europe Eurasia, seit 2021 werden auch Special Olympics Deutschland (SOD) und das „Team Deutschland Special Olympics“ gefördert. (aum)