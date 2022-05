Euro NCAP: Zwei Kompaktmodelle bekommen einen Stern weniger

Euro NCAP setzt bei seinen Crashtests immer strengere Maßstäbe an. So verfehlten Opel Astra und Peugeot 308, die auf der gleichen Plattform basieren, die Top-Berwertung von fünf Sternen und müssen sich mit vier zufrieden geben. So vermisst die Verbraucherschutzorganisaition bei den beiden Kompaktmodellen einen Center-Airbag ziwschen den beiden Vordersitzen. Zudem wird ein leicht erhöhtes Risiko für Brustverletzungen bei durchschnittlichen großen männlichen und kleinen weiblichen Fahrern festgestellt. Zwar verfügten beide Modelle über eine Reihe von wichtigen Assistenzsystemen, aber seien diesbezüglich nicht auf dem allerneuesten Stand, heißt es weiter.

Volle fünf Sterne gab es für den Kia EV6, die C-Klasse von Mercedes-Benz, den Volov C40 Recharge und den VW Multivan.



Der Kia erhielt beim Insassenschutz 90 Prozent der möglichen Punkte, beim Kinderschutz 86 Prozent, für den Schutz anderer Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer 64 Prozent sowie für die Ausstattung mit Assistenzsystemen 87 Prozent. Der Mercedes kam auf 93 %, 89 %,, 80 % und 82 %, beim Volvo waren es 92 %, 89 %, 70 % und 89 %, beim VW 90 %, 89 %, 69 % und 87 %. 80, 82, 67 und 66 Prozent waren es beim Opel sowie 76, 84, 68 und 65 Prozent beim Peugeot. (aum)