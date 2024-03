Mehr Komfort und Konnektivität für den Hyundai i30

Hyundai wertet zum Juni den i30 auf. Neben den üblichen Designverfeinerungen stehen vor allem Komfort und Konnektivität im Fokus der Modellauffrischung, die auch gleich sieben neue Außenfarben unterstreichen. Zu den neuen Merkmalen gehören serienmäßig ein digitales Cockpit mit 10,3-Zoll-Display, USB-C-Ladeanschlüsse sowie Over-the-Air-Kartenupdates.

Der autonome Notbremsassistent wird um eine Erkennung querender Radfahrer ergänzt. Auf Wunsch steht auch eine Abbiegefunktion zur Verfügung, die beim Linksabbiegen vor entgegenkommenden Fahrzeugen warnt. Ebenfalls optional gibt es den Autobahnassistenten 1.5, der die Geschwindigkeit automatisch an das Tempolimit sowie an Kurven anpasst und das Auto in der Spur hält.



Die bisher optional erhältlichen LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten sind nun Standard. Der untere Bereich des Armaturenbretts erhält eine höherwertigere Lackierung, der Mitteltunnel wird glänzend schwarz.



In der sportlichen Ausstattungslinie N Line erhält der i30 ebenfalls einen überarbeiteten Kühlergrill mit markanter Gitterstruktur, einen dunklen Metallakzent im Frontstoßfänger sowie neue Seitenschwellerverkleidungen, die ebenfalls mit einem dunklen Metalleinsatz versehen sind. Neue Leichtmetallfelgen im N Line Design runden das sportlich angehauchte Exterieur ab, während das Interieur aus Leder und Textilvelours mit drei horizontalen Linien in Rot akzentuiert wird. (aum)