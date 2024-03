Die Rückkehr einer fast ausgestorbenen Art?

Sie sind praktisch, Transporter und Familienfahrzeug in einem: Mini- und Kompaktvans sowie die darüber rangierenden Großraumlimousinen sind dennoch eine aussterbende Gattung. Geschicktes Marketing hat das SUV nach vorne und Modelle wie VW Sharan oder Ford S-Max verdrängt. Mit Maxus Mifa 9 und Lexus LM kommt wieder Bewegung ins Segment. Einen weiteren Vertreter sind wir in den USA gefahren und stellen fest: Europäischen Familien entgeht einiges. Dabei gab es den Vorgänger des Kia Carnival in grauer Vorzeit auch einmal hierzulande. (aum)