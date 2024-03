Ab sofort bestellbar: Peugeot E-Rifter

Bei Peugeot kann ab sofort der überarbeitete E-Rifter bestellt werden. Neben der üblichen Frontüberarbeitung bekommt der weiterhin in zwei Längen lieferbare Hochdachkombi unter anderem ein farbiges digitales Kombiinstrument und einen zentralen HD-Touchscreen in jeweils zehn Zoll. Das Multifunktions-Lederlenkrad ist beheizbar. Das Angebot an Fahrhilfen wurde um einen Tempomaten mit Stop-und-Go-Funktion und Spurpositionierungsassistent erweitert. Neu ist auch die serienmäßige Wärmepumpe. Sie erhöht die Normreichweite auf bis zu 340 Kilometer. (aum)