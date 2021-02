Ab Herbst fährt auch der Peugeot Rifter elektrisch

Peugeot treibt die Elektrifizierung seiner Modellpalette weiter voran. Nächster Kandidat ist der e-Rifter. Ab Herbst diesen Jahres wird der Microvan in zwei Längen und mit bis zu sieben Sitzen ebenfalls mit der im PSA-Konzern bewährten Antriebskombination aus 100 kW (136 PS) starkem Elektromotor und 50 kWh-Batterie angeboten.

Die WLTP-Reichweite gibt Peugeot in beiden Fällen mit bis zu 280 Kilometern an. Serienmäßig ist ein 11-kW-Bordladegerät, mit dem die Batterie an einer entsprechenden Wallbox in 4 Stunden und 40 Minuten aufgeladen sein soll. An einer öffentlichen 100 kW-Schnellladestation soll der Akku nach einer halben Stunde zu 80 Prozent gefüllt sein. Bestellbar ist der e-Rifter voraussichtlich ab Mitte des Jahres. Über die Preise verrät Peugeot noch nichts. (ampnet/fw)