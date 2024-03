Dieses SUV fällt auf

Kein Zweifel: Wer ein solches Auto fährt, will auffallen. Selbst in München, einer Stadt, die von Bentleys, Ferraris und Porsche GT3s reichlich bevölkert wird, ist ein Lamborghini Urus nicht alltäglich. Er zieht die Blicke auf sich – auch von Menschen, die nicht nach Auto-Fans aussehen. Am Starnberger See versammelt sich eine Familie beim Fahrradausflug so nah mit ihren Bikes um das Performance-SUV, dass man Angst haben muss, der matt-grüne Lack könnte Schaden nehmen. Autofahrer blicken an roten Ampeln herüber und fragen sich, welcher der Top-Spieler von Bayern-München wohl am Steuer sitzt... (aum)