Ikonische Motorräder für Enthusiasten

Harley-Davidson stellt auf der Daytona Bike Week (2.–9.3.) in den USA neue Modelle seiner Icons Motorcycle Collection sowie Enthusiast Motorcycle Collection mit exklusiver Grafik und besonderen Lackierungen vor. Als Inspiration für das Icons-Modell dienten auch die Maschinen, die im amerikanischen Spielfilm „The Bikeriders“ gefahren werden. Er spielt in den 1960er-Jahren, erzählt aus der Sicht der Mitglieder vom Aufstieg eines Motorradclubs im Mittleren Westen der USA und soll im Juli 2024 auch in unsere Kinos kommen.

Mit der Hydra-Glide Revival erscheint in diesem Jahr das vierte Modell der Icons-Serie. Sie ist eine Erinnerung an die klassischen Hydra-Glide Typen der Baureihen E und F, mit denen Harley-Davidson vor 75 Jahren die Teleskopgabel einführte. Von der Revival werden lediglich 1750 Stück gebaut. Wie alle Icons ist sie durchnummeriert und wird nur im Jahr ihres Erscheinens gebaut.



Die Hydra-Glide Revival trägt die Sonderlackierung Redline Red und die Flanken ihres Tanks sind in Birch White lackiert – ein Look, der den Modellen des Jahres 1956 entspricht. Dazu gesellen sich Hydra-Glide-Schriftzüge am Frontschutzblech sowie verchromte Tankbadges mit dem Schriftzug „Harley-Davidson V“, deren Stil von den Tankplaketten der Jahre 1955 und 1956 inspiriert ist. Darüber hinaus machen das spezielle Inserts und jede Menge Chrom das Modell unverwechselbar.



Als Vorbild für das Ziffernblatt des Tachometers dienten die Ausführungen von 1954 und 1955. Die 53,3 Zentimeter hohe Scheibe wurde im unteren Teil in Redline Red eingefärbt. Ein runder Luftfilter und Drahtspeichenräder unterstreichen den nostalgischen Look.



Der Solosattel ist mit einem ledernen Volant ausgestattet, der mit Fransen, Chromnieten, weißen Paspeln mit roten Kontrastnähten, verchromten Conchos mit einer Umrandung und einem Zentrum aus rotem Acryl verziert und von einer verchromten Reling überspannt wird. Im gleichen Stil sind das lederne Tankstrap und die mit Leder und Vinyl bespannten Kofferschalen gehalten. Der Milwaukee-Eigth 114 ist mit einem „Screamin’ Eagle“-Luftfilter ausgerüstet.



„Tobacco Fade“ heißen die neuen Maschinen der Enthusiast Collection. Sie sind auf jeweils nicht mehr als 2000 Exemplare limitiert. Karamellfarbene Pinstripes akzentuieren den Farbton Tobacco Fade der in Metallicgold glänzenden Flächen jenseits der in Sunburst Fade gehaltenen Bereiche. Das Tankemblem erinnert an die Form und Rillen einer Schallplatte, während das Logo auf dem Frontfender wie ein Gitarrenplektrum gestaltet ist. Als Inspiration dienten die Logos von Rockbands und Instrumenten, was sich auch in den Schriftzügen widerspiegelt.



Die Tobacco Fade Enthusiast Motorcycle Collection umfasst die Low Rider ST, die Ultra Limited, und die Tri Glide Ultra.

Die Hydra-Glide Revival kostet 33.995 Euro (Österreich: 39.995 Euro; Schweiz: 32.900 CHF), die Tobacco-Fade-Kollektion beginnt bei 26.675 Euro (A: 32.295 Euro; CH: 27.700 CHF) für die Low Rider ST. (aum)