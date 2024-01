Harley-Davidson holt sich den Klassensieg

Dakarprofi Joan Pedrero hat beim Africa Eco Race auf einer Harley-Davidson Pan America 1250 die Maxitrail-Kategorie der Motorräder mit mehr als einem Liter Hubraum gewonnen. Zu den wenigen Anpassungen der nahezu serienmäßigen Maschine gehörten – den extremen Wüstenbedingungen geschuldet – kleine Modifikationen am Kühler. Während der ersten vier Tage fuhren Pedrero und die Pan America in den Top 20 der Gesamtwertung mit.

In der Gesamtwertung belegte der Spanier am Ende Platz 25 und schob sich damit auf der zwölften und letzten Etappe noch um einen Rang nach vorn. Sieger wurde Jacopo Cerutti auf Aprilia Tuareg 660 vor zwei Yamaha Ténéré 700. Von den knapp 50 gestarteten Motorradfahrern erreichten am Ende 33 das Ziel in Dakar. (aum)