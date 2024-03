Fiat verneigt sich vor der Studie von 2004

Mit der Studie Trepiuno gab Fiat auf dem Genfer Automobilsalon 2004 einen Ausblick auf den drei Jahre später eingeführten 500. Das 20 Jahre alte Ereignis wird nun mit einer limitierten Sonderedition gefeiert. Die Karosserie des Fiat 500 Tributo Trepiuno zeigt Rückleuchten mit roten Einsätzen und „Fiat“-Schriftzügen auf blauem Hintergrund, die an das Logo von 1999 erinnern, das anlässlich des 100-jährigen Markenjubiläums geschaffen wurde. Die Leichtmetallfelgen im Fünf-Speichen-Design sind mit spezifischen Radkappen versehen.

Der Innenraum des Tributo Trepiuno greift die Zweifarbigkeit des Konzeptfahrzeugs von 2004 auf. Die Sitze sind mit Echtleder in Kombination der Farben Weiß und Rotbraun bezogen und zur Feier des 20. Geburtstages der Genfer Studie mit dem gestickten Logo „Trepiuno XX“ verziert. Auch die Verkleidungen sind in Rotbraun gehalten. Darüber hinaus ist die Armaturentafel mit Zeichnungen versehen, die Designer Roberto Giolito damals anfertigte.



Jeder Fiat 500 Tributo Trepiuno wird mit Echtheitszertifikat von Stellantis Heritage ausgeliefert. Ein Preis wurde noch nicht kommuniziert. Der Name Trepiuno der Studie leitete sich aus der besonderen Aufteilung des Innenraums ab, der zwei vollwertige Sitze in der vorderen Reihe sowie umklappbare Notsitze im Fond aufwies. (aum)