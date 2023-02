Cupra will neuer Sportart zu mehr Popularität verhelfen

Cupra unterstützt künftig als Hauptsponsor und Mobilitätspartner dem Deutschen Padel-Verband und wird Namensgeber der deutschen Spielserie. Padel ist eine Michung aus Tennis und Sqash. Bei der neuen Sportart wird sowohl über Netz als auch mittels Plexiglaswänden über Bande gespielt. Die Wettbewerbe werden in der Regel als Doppel ausgetragen. Im Rahmen der Kooperation sollen vor Ort auch die Händler mit einbezogen werden.

International ist Cupra bereits seit 2019 auf diesem Gebiet und will die noch junge Sportart jetzt auch in Deutschland populärer machen. Die Schlagfläche der Schläger ist etwas kleiner als die von Tennis-Rackets und nicht bespannt, sondern aus einem elastischen, mit Löchern versehenem Material. Der Griff ist kürzer, so dass Schläger und Ball leichter kontrolliert werden können. Das von Plexisglaswänden eingerahmte Spielfeld misst zehn mal 20 Meter. Einige Weltklassespieler treten auch als Markenbotschafter für Cupra auf. (aum)