Cupra Garage mit eigenem Padel-Court

Die Service-Auto-Garage GmbH, Cupra-Händler in Rehlingen, hat an seinen Betrieb zur offiziellen Cupra Garage erweitert und dabei auch einen eigenen Padel-Court errichtet. Es ist der erste im Saarland. Die Sportart ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird seit einiger Zeit gezielt von der spanischen Marke als Sponsor auch in Deutschland gefördert.

Den Platz weihten die Cupra-Markenbotschafter Victoria Kurz, Johannes Lindmeyer, Matthias Wunner und Jonas Messerschmidt ein. Sie gehören zu den besten Padelspielern in Deutschland. Zur feierlichen Eröffnung der neuen Räumlichkeiten im Autohaus wurde auch das offizielle DTM-Safety-Car – eine 450 PS starke und speziell folierte Version des Cupra Formentor VZ5 – aufgefahren. (aum)