Peugeot E-3008: Chat-GPT an Bord

Peugeot hat seinen Bestseller 3008 komplett überarbeitet und bringt ihn zunächst als vollelektrische Version auf den Markt. Der E-3008 nutzt als erstes Modell der Marke die neue Plattform STLA-Medium des Stellantis-Konzerns, die eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern ermöglichen soll. Zunächst steht die Version mit 210 PS (157 kW) bei den Händlern. Die Modelle mit Hybridantrieb sowie die stärkeren Varianten werden nachgereicht. In Zukunft wird die Baureihe durch Versionen mit großer Reichweite (230 PS/170 kW) und Allradantrieb (320 PS/240 kW) sowie Hybrid-Antrieb (136 PS/100 kW) ergänzt.

Als erstes Fahrzeug der Löwenmarke kommt der E-3008 außerdem mit der KI-App Chat-GPT auf den Markt, die während der Fahrt auf den Befehl „OK Peugeot“ so gut wie alle Fragen beantwortet – von der Navigation bis zu Sehenswürdigkeiten am Rande der Strecke. Die ersten Fahrzeuge werden in den kommenden Wochen bei den Händlern stehen. Die Kunden haben dann die Wahl zwischen zwei Ausstattungen Allure und GT, die durch zusätzliche Pakete ergänzt werden können. Die Preisliste für den E-3008 beginnt bei 48.650 Euro. (aum)